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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Мидлсбро
Брайтон - Мидлсбро: обзор матча 19 декабря 2015
Брайтон
19.12.2015, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 3
Завершен
Мидлсбро
5'
Кике
44'
А. Адома
62'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Мидлсбро
84'
Замена
Б. Сукулини
️️️️
А. Клэйтон
74'
Замена
Т. Калас
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Б. Замора
️️️️
Т. Хемед
74'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Мерфи
74'
65'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Кике
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Стуани
Пас отдал
Кике
Замена
К. Голдсон
️️️️
У. Хюнемайер
60'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Адома
14'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
5'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
19
Кике
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Бруно Сукулини
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-4-3
13
Стокдейл
3
Грир
2
Хюнемайер
2
Бруно
3
ван Ла Парра
7
Каял
16
Стивенс
14
Кальдерон
21
Уилсон
18
Мерфи
10
Хемед
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
37
Адома
7
Стуани
19
Кике
10
Нсуе
2
Хюнемайер
6
Голдсон
6
Голдсон
2
Хюнемайер
18
Мерфи
48
Крофтс
48
Крофтс
18
Мерфи
10
Хемед
25
Замора
25
Замора
10
Хемед
10
Нсуе
26
Калас
26
Калас
10
Нсуе
7
Клэйтон
5
Сукулини
5
Сукулини
7
Клэйтон
19
Кике
31
Фаббрини
31
Фаббрини
19
Кике
Остались в запасе
Брайтон
Мидлсбро
3
Адам Чиксен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Брайтон - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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