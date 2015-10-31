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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Брайтон
Рединг - Брайтон: обзор матча 31 октября 2015
Рединг
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
78'
М. Выдра
51'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Брайтон
90'
+2
Замена
Р. Инс
️️️️
Б. Каял
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
78'
77'
Замена
Б. Замора
️️️️
Бруно
77'
Замена
И. Кальдерон
️️️️
Т. Хемед
Замена
Л. Пиазон
️️️️
О. Са
73'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Г. МакКлири
73'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Алекс
АП
12
Лукас Пиазон
АП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
4-2-4
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
6
Гектор
3
Тэйлор
19
Уильямс
10
Норвуд
9
Блекмэн
70
Са
12
МакКлири
11
Выдра
4-3-3
13
Стокдейл
2
Бруно
23
Росеньор
5
Данк
2
Хюнемайер
7
Каял
16
Стивенс
48
Крофтс
18
Мерфи
9
Бэлдок
10
Хемед
70
Са
12
Пиазон
12
Пиазон
70
Са
12
МакКлири
16
Уртадо
16
Уртадо
12
МакКлири
7
Каял
31
Инс
31
Инс
7
Каял
10
Хемед
14
Кальдерон
14
Кальдерон
10
Хемед
2
Бруно
25
Замора
25
Замора
2
Бруно
Остались в запасе
Рединг
Брайтон
8
Алекс
АП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
8
Алекс
АП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Рединг - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Мадейски
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