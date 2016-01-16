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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Брайтон
Блэкберн - Брайтон: обзор матча 16 января 2016
Блэкберн
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
3'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Брайтон
90'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Т. Сперр
90'
86'
Замена
И. Кальдерон
️️️️
А. Кноккарт
73'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Б. Замора
Замена
А. Хэнли
️️️️
К. Конвэй
73'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Э. Беннетт
62'
57'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
М. Килгаллон
34'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
3-4-3
23
Стил
3
Сперр
6
Килгаллон
4
Хэнли
26
Ленихэн
10
Маршалл
21
Акпан
17
Беннетт
29
Роудс
32
Конвэй
9
Браун
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
24
Риджуэлл
5
Данк
6
Голдсон
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
10
Хемед
25
Замора
17
Беннетт
10
Лоуренс
10
Лоуренс
17
Беннетт
32
Конвэй
3
Хэнли
3
Хэнли
32
Конвэй
18
Мерфи
48
Крофтс
48
Крофтс
18
Мерфи
93
Кноккарт
14
Кальдерон
14
Кальдерон
93
Кноккарт
25
Замора
21
Уилсон
21
Уилсон
25
Замора
Остались в запасе
Блэкберн
Брайтон
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Казенга Луалуа
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Блэкберн - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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