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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Лидс
Брайтон - Лидс: обзор матча 29 февраля 2016
Брайтон
29.02.2016, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
4 : 0
Завершен
Лидс
17'
Т. Хемед (П)
22'
Л. Купер (АГ)
28'
Т. Хемед
38'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
84'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Т. Дьягурага
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Б. Каял
78'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Т. Хемед
77'
75'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
С. Дукара
Замена
И. Скалак
️️️️
С. Бэлдок
74'
68'
Желтая карточка
Л. Купер
Желтая карточка
К. Голдсон
61'
58'
Желтая карточка
Л. Койл
45'
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Уоттон
ГОЛ! 4:0!
Л. Данк
Пас отдал
Д. Стивенс
38'
Желтая карточка
С. Бэлдок
34'
33'
Желтая карточка
А. Моуатт
ГОЛ! 3:0!
Т. Хемед
28'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Купер
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хемед
17'
Желтая карточка
Л. Росеньор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
6
Голдсон
23
Росеньор
2
Бруно
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
10
Хемед
9
Бэлдок
18
Мерфи
3-2-4-1
16
Сильвестри
6
Купер
25
Уоттон
14
Бамба
2
Койл
18
Тэйлор
10
Кук
8
Дьягурага
20
Моуатт
23
Бридкатт
15
Дукара
9
Бэлдок
38
Скалак
38
Скалак
9
Бэлдок
7
Каял
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Каял
10
Хемед
21
Уилсон
21
Уилсон
10
Хемед
25
Уоттон
29
Карайол
29
Карайол
25
Уоттон
8
Дьягурага
7
Мерфи
7
Мерфи
8
Дьягурага
15
Дукара
94
Эрвин
94
Эрвин
15
Дукара
Остались в запасе
Брайтон
Лидс
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Брайтон - Лидс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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