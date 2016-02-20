Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брайтон
Кардифф - Брайтон: обзор матча 20 февраля 2016
Кардифф
20.02.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 32 тур
4 : 1
Завершен
Брайтон
16'
П. Уиттингем
19'
Э. Пилкингтон
30'
Л. Иммерс
66'
П. Уиттингем (П)
55'
Д. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брайтон
Замена
К. Зохоре
️️️️
Т. Лоуренс
85'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Э. Пилкингтон
74'
71'
Желтая карточка
Л. Росеньор
67'
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Б. Замора
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Уиттингем
66'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Фабио
56'
55'
ГОЛ! 3:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
И. Скалак
46'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Сидуэлл
45'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
И. Кальдерон
ГОЛ! 3:0!
Л. Иммерс
30'
ГОЛ! 2:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Л. Иммерс
19'
ГОЛ! 1:0!
П. Уиттингем
Пас отдал
М. Коннолли
16'
Желтая карточка
С. О'Кифи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
93
Антони Кноккарт
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
2
Мэлони
2
Фабио
13
Пилкингтон
32
Роллс
7
О'Кифи
7
Уиттингем
10
Лоуренс
10
Иммерс
3-5-1-1
13
Стокдейл
2
Бруно
5
Данк
6
Голдсон
14
Кальдерон
38
Скалак
48
Крофтс
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
25
Замора
2
Фабио
21
Пелтье
21
Пелтье
2
Фабио
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Лоуренс
14
Кальдерон
23
Росеньор
23
Росеньор
14
Кальдерон
25
Замора
9
Бэлдок
9
Бэлдок
25
Замора
14
Сидуэлл
10
Хемед
10
Хемед
14
Сидуэлл
Остались в запасе
Кардифф
Брайтон
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кардифф - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Брайтон
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+