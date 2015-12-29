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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ипсвич Таун
Брайтон - Ипсвич Таун: обзор матча 29 декабря 2015
Брайтон
29.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
32'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ипсвич Таун
86'
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
И. Кальдерон
82'
77'
Замена
Б. Питман
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Мерфи
77'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Т. Хемед
65'
Замена
Б. Замора
️️️️
Б. Каял
65'
53'
Замена
Л. Хиам
️️️️
К. Брю
34'
Желтая карточка
К. Брю
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
3-5-2
13
Стокдейл
6
Голдсон
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
3
ван Ла Парра
48
Крофтс
14
Кальдерон
18
Мерфи
10
Хемед
4-3-1-2
1
Геркен
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
22
Дуглас
17
Брю
8
Скьюз
10
Фрейзер
9
Мерфи
20
Сирс
18
Мерфи
45
Ману
45
Ману
18
Мерфи
10
Хемед
21
Уилсон
21
Уилсон
10
Хемед
7
Каял
25
Замора
25
Замора
7
Каял
17
Брю
19
Хиам
19
Хиам
17
Брю
9
Мерфи
42
Варни
42
Варни
9
Мерфи
10
Фрейзер
11
Питман
11
Питман
10
Фрейзер
Остались в запасе
Брайтон
Ипсвич Таун
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Брайтон - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Фалмер
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