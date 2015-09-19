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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 19 сентября 2015
Вулверхэмптон
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Хенри
90'
+2
78'
Замена
Б. Замора
️️️️
К. Луалуа
74'
Желтая карточка
Б. Каял
Желтая карточка
Д. Йорфа
69'
Замена
Н. Бирн
️️️️
О. Ожо
68'
Замена
К. МакДональд
️️️️
А. Ле Фондре
52'
Красная карточка
К. Коди
49'
46'
Замена
Э. Ману
️️️️
Т. Хемед
32'
Желтая карточка
К. Луалуа
23'
Пенальти не реализован!
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
3-2-3-2
1
Мартинес
30
Хаус
13
Голбоурн
2
Йорфа
6
Эбанкс-Лэнделл
15
Коди
16
Эдвардс
17
Хенри
9
Ожо
23
Афобе
19
Ле Фондре
3-2-2-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
3
Грир
13
Бонг
2
Бруно
23
Росеньор
7
Каял
16
Стивенс
25
Луалуа
10
Хемед
18
Мерфи
9
Ожо
14
Бирн
14
Бирн
9
Ожо
17
Хенри
2
Доэрти
2
Доэрти
17
Хенри
19
Ле Фондре
29
МакДональд
29
МакДональд
19
Ле Фондре
10
Хемед
45
Ману
45
Ману
10
Хемед
25
Луалуа
25
Замора
25
Замора
25
Луалуа
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
1
Карл Икеме
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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