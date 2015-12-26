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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Брайтон
Брентфорд - Брайтон: обзор матча 26 декабря 2015
Брентфорд
26.12.2015, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Брайтон
Замена
С. Саундерс
️️️️
Р. Вудс
85'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
80'
Замена
А. МакКормак
️️️️
С. Каньос
76'
75'
Замена
К. Голдсон
️️️️
Г. Грир
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
75'
75'
Желтая карточка
Л. Данк
68'
Замена
Э. Ману
️️️️
Т. Хемед
55'
Желтая карточка
Д. Стивенс
46'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Уилсон
15'
Желтая карточка
Г. Грир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
3-5-2
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
6
Тарковски
8
Дьягурага
26
Вибе
23
Йеннарис
31
Джадж
18
Вудс
8
Свифт
7
Каньос
3-4-3
13
Стокдейл
2
Бруно
3
Грир
5
Данк
14
Кальдерон
16
Стивенс
3
ван Ла Парра
7
Каял
10
Хемед
21
Уилсон
18
Мерфи
7
Каньос
4
МакКормак
4
МакКормак
7
Каньос
18
Вудс
7
Саундерс
7
Саундерс
18
Вудс
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
10
Хемед
45
Ману
45
Ману
10
Хемед
3
Грир
6
Голдсон
6
Голдсон
3
Грир
21
Уилсон
48
Крофтс
48
Крофтс
21
Уилсон
Остались в запасе
Брентфорд
Брайтон
24
Хота
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брентфорд - Брайтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Гриффин Парк
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