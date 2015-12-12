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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брайтон
Дерби Каунти - Брайтон: обзор матча 12 декабря 2015
Дерби Каунти
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
41'
Б. Джонсон
88'
К. Мартин (П)
22'
Д. Уилсон
75'
Р. ван Ла Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брайтон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Мартин
88'
82'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Уилсон
82'
Замена
Р. Инс
️️️️
Т. Хемед
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Торне
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Ла Парра
Пас отдал
Д. Стивенс
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Баттерфилд
74'
Замена
Д. Расселл
️️️️
А. Вайманн
63'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Баттерфилд
41'
32'
Желтая карточка
Т. Хемед
Желтая карточка
Б. Джонсон
29'
27'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
С. Мач
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уилсон
Пас отдал
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-4-2
13
Грант
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
4
Джонсон
34
Торне
19
Баттерфилд
10
Инс
18
Вайманн
18
Мартин
3-3-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
3
Грир
5
Данк
14
Кальдерон
16
Стивенс
7
Каял
7
Мач
18
Мерфи
21
Уилсон
10
Хемед
19
Баттерфилд
29
Хендрик
29
Хендрик
19
Баттерфилд
18
Вайманн
77
Расселл
77
Расселл
18
Вайманн
34
Торне
10
Бент
10
Бент
34
Торне
10
Хемед
31
Инс
31
Инс
10
Хемед
7
Мач
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
7
Мач
21
Уилсон
25
Замора
25
Замора
21
Уилсон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брайтон
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
3
Адам Чиксен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Дерби Каунти - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Прайд Парк
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