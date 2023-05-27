Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Афонсо Тайра - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1992 (34)
#6 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
32
0
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Жил Висенте
1 : 0
27.05.2023
Каза Пиа
1' - 87'
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
2 : 1
14.05.2023
Каза Пиа
25' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
1 : 1
05.05.2023
Портимоненси
65' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
1 : 0
29.04.2023
Каза Пиа
71' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Каза Пиа
0 : 1
21.04.2023
Брага
1' - 62'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
1 : 1
16.04.2023
Каза Пиа
1' - 84'
Португалия. Примейра, 27 тур
Каза Пиа
3 : 4
09.04.2023
Спортинг
1' - 80'
Португалия. Примейра, 26 тур
Визела
3 : 1
01.04.2023
Каза Пиа
1' - 77'
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
1' - 76'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 0
13.03.2023
Каза Пиа
1' - 46'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
2 : 1
06.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
2 : 0
25.02.2023
Каза Пиа
46' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Каза Пиа
0 : 0
19.02.2023
Витория Гимараеш
62' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 0
14.02.2023
Каза Пиа
1' - 46'
45'
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
3 : 0
04.02.2023
Каза Пиа
1' - 56'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.01.2023
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
1 : 3
22.01.2023
Жил Висенте
1' - 68'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 0
16.01.2023
Каза Пиа
1' - 66'
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
0 : 0
07.01.2023
Порту
1' - 67'
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
1' - 86'
17'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 2
13.11.2022
Шавиш
61' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 0
30.10.2022
Риу Аве
1' - 71'
27'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
3 : 1
22.10.2022
Каза Пиа
1' - 66'
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
0 : 1
09.10.2022
Визела
1' - 73'
17'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
1' - 81'
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.09.2022
Фамаликан
1' - 79'
76'
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
1' - 78'
58'
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
0 : 0
04.09.2022
Арука
1' - 61'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
29.08.2022
Каза Пиа
1' - 74'
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
2 : 0
21.08.2022
Боавишта
1' - 78'
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 1
13.08.2022
Бенфика
1' - 77'
31'
Португалия. Примейра, 1 тур
Санта-Клара
0 : 0
07.08.2022
Каза Пиа
1' - 85'
84'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Аршавин высказался о статусе Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
1
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
5
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
4
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
6
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+