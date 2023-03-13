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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Каза Пиа
Фамаликан - Каза Пиа: обзор матча 13 марта 2023
Фамаликан
13.03.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 0
Завершен
Каза Пиа
36'
И. Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Каза Пиа
Желтая карточка
Г. Ассунсао
90'
+6
Замена
Д. Тавареш
️️️️
И. Родригес
90'
+4
86'
Желтая карточка
Ю. Сома
Желтая карточка
Пабло
85'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
И. Хайме
81'
76'
Замена
J. Nunes
️️️️
Ф. Варела
71'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
68'
Желтая карточка
Нето
61'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Р. Бару
Замена
Пабло
️️️️
Л. Санка
58'
Желтая карточка
А. Пенетра
48'
46'
Замена
Нето
️️️️
А. Тайра
46'
Замена
Ю. Сома
️️️️
E. Fereira
ГОЛ! 1:0!
И. Хайме
Пас отдал
Г. Ассунсао
36'
Желтая карточка
Л. Санка
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
11
Леандру Санка
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
16
Бени
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
19
Пабло
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Нето
ЦП
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
12
Ассунсао
11
Коломбатто
24
Хайме
11
Санка
10
Денилсон
7
Родригес
3-2-3-1-1
33
44
Золотич
2
15
Варела
13
15
Лелу
28
Бару
6
Тайра
16
Бени
77
Годвин
90
Клейтон
24
Хайме
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
24
Хайме
7
Родригес
20
Тавареш
20
Тавареш
7
Родригес
11
Санка
19
Пабло
19
Пабло
11
Санка
15
Варела
30
30
15
Варела
6
Тайра
6
Нето
6
Нето
6
Тайра
2
7
Сома
7
Сома
2
28
Бару
27
Кардосо
27
Кардосо
28
Бару
Остались в запасе
Фамаликан
Каза Пиа
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Фамаликан - Каза Пиа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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