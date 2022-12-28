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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Каза Пиа
Портимоненси - Каза Пиа: обзор матча 28 декабря 2022
Портимоненси
28.12.2022, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 2
Завершен
Каза Пиа
35'
L. (П)
31'
Нето
90+5'
Клейтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Каза Пиа
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Клейтон
Замена
Р. Гомеш
️️️️
L.
87'
Замена
A. Sapara
️️️️
Я. Кариелло
87'
87'
Замена
C. Antoine
️️️️
Р. Бару
86'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
Желтая карточка
Педрао
83'
79'
Желтая карточка
Клейтон
78'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
78'
Замена
V.
️️️️
Куни
Замена
Б.
️️️️
П. Эштрела
73'
Замена
Э. Жоку
️️️️
М. Диаби
73'
63'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
Замена
R. Matos
️️️️
Клисман
62'
Желтая карточка
Клисман
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
L.
35'
33'
Желтая карточка
Л. Соарес
31'
ГОЛ! 0:1!
Нето
Желтая карточка
М. Диаби
27'
17'
Желтая карточка
А. Тайра
Желтая карточка
П. Эштрела
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Куни
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Портимоненси
1
Матеус
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Каза Пиа
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
13
Кука
ЦФ
7
Carnejy Antoine
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-3-2-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
18
Муфи
44
Диаби
24
Уаттара
20
Клисман
20
Эштрела
20
99
Кариелло
4-4-1-1
33
13
44
Золотич
31
15
Варела
6
Тайра
6
Нето
28
Бару
42
Соарес
10
Куни
9
Мартинс
44
Диаби
28
Жоку
28
Жоку
44
Диаби
20
Эштрела
8
8
20
Эштрела
20
Клисман
17
17
20
Клисман
20
70
Гомеш
70
Гомеш
20
99
Кариелло
77
77
99
Кариелло
10
Куни
28
28
10
Куни
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
28
Бару
7
7
28
Бару
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
Остались в запасе
Портимоненси
Каза Пиа
1
Матеус
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
30
Yong-hak Kim
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Остались в запасе
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Портимоненси - Каза Пиа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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