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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Витория Гимараеш
Каза Пиа - Витория Гимараеш: обзор матча 19 февраля 2023
Каза Пиа
19.02.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Витория Гимараеш
Замена
Куни
️️️️
Ю. Сома
87'
Желтая карточка
Бени
84'
79'
Желтая карточка
M. Índio
78'
Замена
А. Силва
️️️️
Н. Луж
78'
Замена
M. Índio
️️️️
Т. Силва
Замена
Д. Пинту
️️️️
Клейтон
77'
Замена
Л. Лелу
️️️️
D. Poloni
77'
65'
Замена
А. Андре
️️️️
М. Джонстон
Замена
А. Тайра
️️️️
Нето
62'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Р. Бару
62'
Желтая карточка
Ю. Сома
61'
Желтая карточка
V. Fernandes
49'
33'
Желтая карточка
M. Tounkara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
10
Куни
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-4-1-1
33
15
Варела
44
Золотич
31
13
42
Соарес
6
Нето
28
Бару
16
Бени
7
Сома
90
Клейтон
4-3-1-2
14
Варела
2
29
13
Амару
25
Фрейташ
10
Джонстон
80
Силва
70
Силва
10
Луж
17
Жанвье
9
Сафира
31
15
Лелу
15
Лелу
31
90
Клейтон
8
Пинту
8
Пинту
90
Клейтон
6
Нето
6
Тайра
6
Тайра
6
Нето
7
Сома
10
Куни
10
Куни
7
Сома
28
Бару
9
Мартинс
9
Мартинс
28
Бару
10
Джонстон
21
Андре Андре
21
Андре Андре
10
Джонстон
70
Силва
25
25
70
Силва
10
Луж
33
Силва
33
Силва
10
Луж
Остались в запасе
Каза Пиа
Витория Гимараеш
98
Жоао Бравим
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Каза Пиа - Витория Гимараеш
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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