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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Спортинг
Каза Пиа - Спортинг: обзор матча 09 апреля 2023
Каза Пиа
09.04.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 27 тур
3 : 4
Завершен
Спортинг
7'
Р. Мартинс
45+1'
Ю. Сома
62'
Ф. Кардосо
1'
Тринкау
39'
Тринкау
48'
П. Гонсалвеш
85'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Спортинг
85'
ГОЛ! 3:4!
Тринкау
Пас отдал
П. Гонсалвеш
85'
Замена
Рочинья
️️️️
Н. Сантуш
Замена
L. Bolgado
️️️️
А. Тайра
80'
Замена
Куни
️️️️
D. Poloni
80'
Желтая карточка
Кука
74'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
71'
Замена
Кука
️️️️
Ю. Сома
71'
68'
Замена
А. Гомес
️️️️
Р. Эшгайю
Вторая желтая
Ф. Кардосо
64'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Л. Лелу
62'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
59'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Д. Пинту
56'
48'
ГОЛ! 2:3!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Х. Морита
46'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
М. Рейс
46'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
У. Дьоманде
46'
Замена
Х. Морита
️️️️
Ю. Шермити
ГОЛ! 2:2!
Ю. Сома
45'
+1
39'
ГОЛ! 1:2!
Тринкау
Пас отдал
Р. Эшгайю
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Д. Пинту
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Тринкау
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
33
Ricardo Batista
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
16
Матео Танлонго
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
3-2-3-1-1
1
15
Варела
44
Золотич
31
15
Лелу
30
6
Тайра
6
Нето
8
Пинту
7
Сома
9
Мартинс
4-1-1-1-3
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
2
Рейс
2
Дьоманде
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
9
Шермити
6
Тайра
4
4
6
Тайра
31
10
Куни
10
Куни
31
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
7
Сома
13
Кука
13
Кука
7
Сома
8
Пинту
27
Кардосо
27
Кардосо
8
Пинту
2
Рейс
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Рейс
2
Дьоманде
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
9
Шермити
5
Морита
5
Морита
9
Шермити
47
Эшгайю
11
Гомес
11
Гомес
47
Эшгайю
11
Сантуш
10
Рочинья
10
Рочинья
11
Сантуш
Остались в запасе
Каза Пиа
Спортинг
98
Жоао Бравим
ВР
33
Ricardo Batista
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
20
Франко Исраэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
33
Ricardo Batista
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Матео Танлонго
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Каза Пиа - Спортинг
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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