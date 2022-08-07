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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Каза Пиа
Санта-Клара - Каза Пиа: обзор матча 07 августа 2022
Санта-Клара
07.08.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 0
Завершен
Каза Пиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Каза Пиа
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
К. Тагава
86'
85'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
84'
Желтая карточка
А. Тайра
Замена
R. Oliveira
️️️️
А. Карвальо
76'
Замена
П. Бикальо
️️️️
Аллано
71'
Замена
Андрезинью
️️️️
П. Санья
71'
62'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
Замена
Р. Кошта
️️️️
Г. Силва
46'
Желтая карточка
К. Боатенг
32'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Санта-Клара - Каза Пиа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
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Санта-Клара
Каза Пиа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
Вчера, 14:54
2
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Вчера, 14:54
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