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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Каза Пиа
Риу Аве - Каза Пиа: обзор матча 16 апреля 2023
Риу Аве
16.04.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 1
Завершен
Каза Пиа
52'
Р. Панталон
17'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Каза Пиа
Замена
P. Vitor
️️️️
Ж. Грака
89'
84'
Замена
Куни
️️️️
С. Годвин
84'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
Замена
М. Баэса
️️️️
А. Самарис
83'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
77'
75'
Желтая карточка
Клейтон
73'
Замена
Л. Соарес
️️️️
D. Poloni
73'
Замена
V. Fernandes
️️️️
Ю. Сома
70'
Замена
Бени
️️️️
Нето
57'
Желтая карточка
Ф. Варела
ГОЛ! 1:1!
Р. Панталон
Пас отдал
А. Перейра
52'
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Боатенг
46'
Замена
Савио
️️️️
П. Вильям
46'
29'
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
П. Вильям
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Нето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
16
Бени
ЦП
42
Лукас Соарес
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
10
Куни
АП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
4-2-1-3
91
Джонатан
42
Панталон
3
Вильям
33
Сантос
20
Коштинья
22
Самарис
21
Грака
6
Гуга
9
Боатенг
95
Перейра
11
3-2-2-2-1
33
44
Золотич
31
30
15
Варела
15
Лелу
6
Тайра
6
Нето
77
Годвин
7
Сома
9
Мартинс
3
Вильям
16
Савио
16
Савио
3
Вильям
21
Грака
7
7
21
Грака
22
Самарис
8
Баэса
8
Баэса
22
Самарис
95
Перейра
11
11
95
Перейра
9
Боатенг
27
Эрнани
27
Эрнани
9
Боатенг
7
Сома
13
13
7
Сома
6
Нето
16
Бени
16
Бени
6
Нето
31
42
Соарес
42
Соарес
31
77
Годвин
10
Куни
10
Куни
77
Годвин
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
Остались в запасе
Риу Аве
Каза Пиа
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Lucas Paes
ВР
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Риу Аве - Каза Пиа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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