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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Фамаликан
Каза Пиа - Фамаликан: обзор матча 18 сентября 2022
Каза Пиа
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
60'
L. Bolgado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Фамаликан
Замена
Л. Натель
️️️️
С. Годвин
82'
Замена
Я. Брайс
️️️️
А. Тайра
79'
Желтая карточка
А. Тайра
76'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Клейтон
71'
Замена
Нето
️️️️
Р. Бару
71'
69'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Р. Лима
69'
Замена
Й. Кадис
️️️️
П. Бразау
63'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
T. Fonseca
63'
Замена
А. Мильян
️️️️
Р. Фонте
63'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Пеле
ГОЛ! 1:0!
L. Bolgado
Пас отдал
Куни
60'
Замена
L. Bolgado
️️️️
Ф. Варела
46'
45'
+1
Желтая карточка
Пеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
10
Куни
ЦФ
77
Савиур Годвин
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
25
Пеле
ЦП
20
Педру Бразау
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Нето
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
3-4-3
33
44
Золотич
13
15
Варела
42
Соарес
28
Бару
15
Лелу
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
90
Клейтон
3-3-1-1-3
5
Риччели
4
Михай
28
Лима
2
де ла Фуэнте
11
Коломбатто
74
Моура
25
Пеле
20
Бразау
95
17
Фонте
1
Жуниор
15
Варела
4
4
15
Варела
6
Тайра
88
Брайс
88
Брайс
6
Тайра
28
Бару
6
Нето
6
Нето
28
Бару
90
Клейтон
9
Мартинс
9
Мартинс
90
Клейтон
77
Годвин
19
Натель
19
Натель
77
Годвин
28
Лима
11
Родригес
11
Родригес
28
Лима
25
Пеле
28
Юссуф
28
Юссуф
25
Пеле
17
Фонте
9
Мильян
9
Мильян
17
Фонте
20
Бразау
29
Кадис
29
Кадис
20
Бразау
95
28
Кадиль
28
Кадиль
95
Остались в запасе
Каза Пиа
Фамаликан
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
13
Кука
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Каза Пиа - Фамаликан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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