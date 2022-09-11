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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Каза Пиа
Пасуш де Феррейра - Каза Пиа: обзор матча 11 сентября 2022
Пасуш де Феррейра
11.09.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 3
Завершен
Каза Пиа
17'
А. Буцке
90+6'
А. Буцке
58'
С. Годвин
60'
Нето
74'
Клейтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Каза Пиа
ГОЛ! 2:3!
А. Буцке
Пас отдал
Антунеш
90'
+6
90'
Желтая карточка
Клейтон
78'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
74'
ГОЛ! 1:3!
Клейтон
Пас отдал
Р. Бару
Замена
Б. Тома
️️️️
Л. Карлос
71'
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
Уилтон
71'
68'
Замена
Н. Золотич
️️️️
L. Bolgado
68'
Замена
Р. Бару
️️️️
Куни
68'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
Желтая карточка
Н. Лима
66'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Р. Пиреш
65'
Замена
Н. Томас
️️️️
Кайку
65'
64'
Желтая карточка
Нето
60'
ГОЛ! 1:2!
Нето
Пас отдал
Л. Лелу
59'
Замена
Нето
️️️️
Я. Брайс
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Годвин
Пас отдал
А. Тайра
Желтая карточка
Х. Дельгадо
55'
52'
Желтая карточка
L. Bolgado
43'
Желтая карточка
V. Fernandes
ГОЛ! 1:0!
А. Буцке
Пас отдал
Л. Карлос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
11
Кайку
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
42
Лукас Соарес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
77
Савиур Годвин
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
10
Куни
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Пасуш де Феррейра
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
12
Ze Oliveira
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
6
Нето
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
13
Кука
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-2-2-3
13
Векич
3
Лима
5
Антунеш
14
Феригра
22
Карлос
46
Пиреш
11
Кайку
15
Дельгадо
20
Джалу
9
Уилтон
17
Буцке
3-4-3
33
13
4
15
Варела
15
Лелу
42
Соарес
88
Брайс
6
Тайра
10
Куни
9
Мартинс
77
Годвин
46
Пиреш
10
Холсгров
10
Холсгров
46
Пиреш
11
Кайку
27
Томас
27
Томас
11
Кайку
22
Карлос
24
Тома
24
Тома
22
Карлос
9
Уилтон
19
Коффи
19
Коффи
9
Уилтон
4
44
Золотич
44
Золотич
4
88
Брайс
6
Нето
6
Нето
88
Брайс
10
Куни
28
Бару
28
Бару
10
Куни
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Каза Пиа
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Каза Пиа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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