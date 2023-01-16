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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Каза Пиа
Эшторил - Каза Пиа: обзор матча 16 января 2023
Эшторил
16.01.2023, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 0
Завершен
Каза Пиа
32'
Ч. Жеральдеш (П)
77'
Т. Гувейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Каза Пиа
90'
+1
Желтая карточка
Р. Мартинс
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
83'
83'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Куни
Замена
М. Руаи
️️️️
Ч. Жеральдеш
81'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Р. Мартиньш
81'
ГОЛ! 2:0!
Т. Гувейя
77'
75'
Замена
C. Antoine
️️️️
D. Poloni
75'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Р. Бару
72'
Желтая карточка
Кука
Замена
Беншимоль
️️️️
Эрисон
71'
Замена
П. Альвару
️️️️
Мешер
71'
66'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
64'
Желтая карточка
Л. Соарес
55'
Красная карточка
Клейтон
Желтая карточка
Мешер
46'
46'
Замена
С. Годвин
️️️️
Я. Брайс
41'
Желтая карточка
Я. Брайс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Жеральдеш
32'
31'
Желтая карточка
Ф. Варела
Замена
М. Ндиайе
️️️️
J. Gamboa
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
42
Лукас Соарес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
91
Мабрук Руаи
ОП
19
Мор Ндиайе
ОП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
8
Диогу Пинту
ЦП
13
Кука
ЦФ
7
Carnejy Antoine
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
5
Виталь
31
Жоаозиньо
17
Мешер
22
Сантуш
16
7
Мартиньш
12
Карвалью
7
Гувейя
99
Эрисон
12
Жеральдеш
4-4-1-1
98
Бравим
31
44
Золотич
13
15
Варела
6
Тайра
42
Соарес
88
Брайс
28
Бару
10
Куни
90
Клейтон
17
Мешер
23
Альвару
23
Альвару
17
Мешер
12
Жеральдеш
91
Руаи
91
Руаи
12
Жеральдеш
16
19
Ндиайе
19
Ндиайе
16
99
Эрисон
7
Беншимоль
7
Беншимоль
99
Эрисон
7
Мартиньш
20
Араужо
20
Араужо
7
Мартиньш
10
Куни
8
Пинту
8
Пинту
10
Куни
88
Брайс
77
Годвин
77
Годвин
88
Брайс
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
31
7
7
31
28
Бару
9
Мартинс
9
Мартинс
28
Бару
Остались в запасе
Эшторил
Каза Пиа
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Эшторил - Каза Пиа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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