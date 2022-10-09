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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Визела
Каза Пиа - Визела: обзор матча 09 октября 2022
Каза Пиа
09.10.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 1
Завершен
Визела
67'
Р. Гуццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Визела
84'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
Замена
E. Fereira
️️️️
Куни
84'
Желтая карточка
J. Nunes
79'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
V. Fernandes
74'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Р. Бару
74'
Замена
Нето
️️️️
А. Тайра
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гуццо
Пас отдал
Н. Морейра
64'
Замена
М. Осмайич
️️️️
А. Шмидт
Желтая карточка
Куни
39'
23'
Желтая карточка
Р. Гуццо
Желтая карточка
А. Тайра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
77
Савиур Годвин
ЦФ
10
Куни
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Нето
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
2
Карлос Исаак
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-4-3
33
15
Варела
13
30
42
Соарес
28
Бару
15
Лелу
6
Тайра
90
Клейтон
10
Куни
77
Годвин
3-3-1-3
97
Бантич
3
Андерсон
14
Фернандеш
24
Кики
22
Мендес
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
82
Силва
10
Бондосу
13
Шмидт
10
Куни
2
2
10
Куни
28
Бару
88
Брайс
88
Брайс
28
Бару
6
Тайра
6
Нето
6
Нето
6
Тайра
13
9
Мартинс
9
Мартинс
13
13
Шмидт
18
Осмайич
18
Осмайич
13
Шмидт
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
Остались в запасе
Каза Пиа
Визела
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Каза Пиа - Визела
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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