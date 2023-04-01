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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Каза Пиа
Визела - Каза Пиа: обзор матча 01 апреля 2023
Визела
01.04.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 26 тур
3 : 1
Завершен
Каза Пиа
37'
Н. Золотич (АГ)
81'
J. Nunes (АГ)
87'
Ф. Этим
25'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Каза Пиа
Замена
К. Зохи
️️️️
К. Бондосу
88'
Желтая карточка
Ф. Этим
87'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Этим
Пас отдал
М. Перейра
87'
85'
Замена
Куни
️️️️
D. Poloni
85'
Замена
Д. Пинту
️️️️
V. Fernandes
85'
Замена
Кука
️️️️
Бени
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
J. Nunes
81'
Замена
М. Лакава
️️️️
Р. Гуццо
79'
78'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Р. Мартинс
77'
Замена
Нето
️️️️
А. Тайра
Желтая карточка
О. Рашид
74'
Замена
М. Айдара
️️️️
И. Фернандеш
64'
Замена
Ф. Этим
️️️️
М. Осмайич
64'
Замена
О. Рашид
️️️️
Н. Морейра
64'
60'
Желтая карточка
С. Годвин
Желтая карточка
Р. Гуццо
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Золотич
37'
35'
Желтая карточка
V. Fernandes
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Л. Лелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Афонсо Тайра
ЦП
16
Бени
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Визела
17
Мануэль Бальде
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
6
Нето
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
10
Куни
АП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-4-2-1
97
Бантич
3
Андерсон
14
Фернандеш
3
Перейра
82
Силва
14
Гуццо
24
Ортис
20
Саму
18
Осмайич
17
Морейра
10
Бондосу
3-2-2-2-1
1
44
Золотич
31
30
13
15
Лелу
6
Тайра
16
Бени
77
Годвин
7
Сома
9
Мартинс
14
Фернандеш
25
Айдара
25
Айдара
14
Фернандеш
17
Морейра
23
Рашид
23
Рашид
17
Морейра
14
Гуццо
36
Лакава
36
Лакава
14
Гуццо
18
Осмайич
90
Этим
90
Этим
18
Осмайич
10
Бондосу
9
Зохи
9
Зохи
10
Бондосу
6
Тайра
6
Нето
6
Нето
6
Тайра
13
8
Пинту
8
Пинту
13
31
10
Куни
10
Куни
31
16
Бени
13
Кука
13
Кука
16
Бени
9
Мартинс
27
Кардосо
27
Кардосо
9
Мартинс
Остались в запасе
Визела
Каза Пиа
17
Мануэль Бальде
ВР
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
17
Мануэль Бальде
ВР
54
Gonçalo Cunha
ЦЗ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Визела - Каза Пиа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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