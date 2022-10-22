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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Каза Пиа
Спортинг - Каза Пиа: обзор матча 22 октября 2022
Спортинг
22.10.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 1
Завершен
Каза Пиа
57'
Паулинью
59'
Н. Сантуш
65'
П. Гонсалвеш (П)
43'
Клейтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Каза Пиа
83'
Замена
L. Bolgado
️️️️
J. Nunes
Замена
Ф. Назинью
️️️️
П. Порро
78'
Замена
А. Гомес
️️️️
П. Гонсалвеш
72'
66'
Замена
V.
️️️️
А. Тайра
66'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Клейтон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Гонсалвеш
65'
63'
Желтая карточка
Я. Брайс
ГОЛ! 2:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Порро
59'
ГОЛ! 1:1!
Паулинью
57'
55'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Р. Бару
Замена
Паулинью
️️️️
Тринкау
54'
46'
Замена
Нето
️️️️
Куни
45'
Желтая карточка
Куни
43'
ГОЛ! 0:1!
Клейтон
Пас отдал
С. Годвин
37'
Желтая карточка
Клейтон
Желтая карточка
Г. Инасиу
23'
23'
Желтая карточка
С. Годвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Куни
АП
77
Савиур Годвин
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Нето
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
25
Инасиу
2
Рейс
3
Марса
23
Порро
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
4-3-1-2
33
13
30
15
Варела
15
Лелу
42
Соарес
6
Тайра
28
Бару
10
Куни
90
Клейтон
77
Годвин
23
Порро
20
Назинью
20
Назинью
23
Порро
28
Гонсалвеш
11
Гомес
11
Гомес
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
26
Паулинью
26
Паулинью
7
Тринкау
30
4
4
30
6
Тайра
28
28
6
Тайра
28
Бару
88
Брайс
88
Брайс
28
Бару
10
Куни
6
Нето
6
Нето
10
Куни
90
Клейтон
9
Мартинс
9
Мартинс
90
Клейтон
Остались в запасе
Спортинг
Каза Пиа
20
Франко Исраэль
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Спортинг - Каза Пиа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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