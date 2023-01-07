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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Порту
Каза Пиа - Порту: обзор матча 07 января 2023
Каза Пиа
07.01.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Порту
80'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ж. Мариу
80'
Замена
А. Франку
️️️️
Венделл
Замена
Д. Пинту
️️️️
Куни
75'
Желтая карточка
R. Batista
74'
72'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Груйич
Замена
V.
️️️️
А. Тайра
67'
Замена
C. Antoine
️️️️
С. Годвин
66'
60'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Г. Верон
Замена
J. Nunes
️️️️
Клейтон
46'
Вторая желтая
Л. Соарес
45'
+1
Желтая карточка
Л. Соарес
33'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
28
Vitó
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Carnejy Antoine
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-2-1
33
15
Варела
44
Золотич
31
13
42
Соарес
6
Тайра
6
Нето
77
Годвин
10
Куни
90
Клейтон
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
15
Кардосо
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
8
Груйич
27
Верон
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
90
Клейтон
30
30
90
Клейтон
10
Куни
8
Пинту
8
Пинту
10
Куни
6
Тайра
28
28
6
Тайра
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
77
Годвин
7
7
77
Годвин
8
Груйич
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Груйич
18
Венделл
10
Франку
10
Франку
18
Венделл
27
Верон
11
Мартинес
11
Мартинес
27
Верон
17
Мариу
3
Намасо
3
Намасо
17
Мариу
Остались в запасе
Каза Пиа
Порту
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Каза Пиа - Порту
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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