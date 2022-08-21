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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Боавишта
Каза Пиа - Боавишта: обзор матча 21 августа 2022
Каза Пиа
21.08.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Завершен
Боавишта
62'
Р. Мартинс
67'
С. Годвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Боавишта
90'
+3
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
Клейтон
90'
Замена
D. Poloni
️️️️
Р. Мартинс
82'
Замена
Клейтон
️️️️
С. Годвин
82'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
78'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Куни
77'
74'
Желтая карточка
Г. Макута
73'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Абаскаль
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
71'
ГОЛ! 2:0!
С. Годвин
Пас отдал
Куни
67'
63'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Ф. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинс
Пас отдал
Л. Соарес
62'
19'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
77
Савиур Годвин
ЦФ
10
Куни
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Боавишта
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
23
Сезар
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
3-4-3
33
30
13
44
Золотич
42
Соарес
6
Нето
15
Лелу
6
Тайра
9
Мартинс
10
Куни
77
Годвин
4-3-3
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
20
Феррейра
23
Сассо
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
9
Боженик
7
Агра
11
Горре
9
Мартинс
31
31
9
Мартинс
10
Куни
8
Пинту
8
Пинту
10
Куни
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
77
Годвин
90
Клейтон
90
Клейтон
77
Годвин
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
20
Феррейра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
20
Феррейра
26
Абаскаль
59
Тавареш
59
Тавареш
26
Абаскаль
Остались в запасе
Каза Пиа
Боавишта
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Остались в запасе
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Каза Пиа - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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