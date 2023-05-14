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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Каза Пиа
Порту - Каза Пиа: обзор матча 14 мая 2023
Порту
14.05.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 1
Завершен
Каза Пиа
57'
М. Тареми
90+3'
Д. Намасо
45+5'
Эванилсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Каза Пиа
Желтая карточка
Д. Намасо
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
А. Тайра
Замена
Д. Карму
️️️️
М. Тареми
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Д. Намасо
Пас отдал
Т. Мартинес
90'
+3
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Франку
84'
Замена
Д. Намасо
️️️️
С. Эустакиу
84'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
83'
79'
Замена
Клейтон
️️️️
С. Годвин
79'
Замена
J. Nunes
️️️️
Ф. Варела
75'
Замена
D. Tchamba
️️️️
Н. Золотич
74'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
74'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:1!
М. Тареми
Пас отдал
Г. Верон
57'
Замена
Г. Верон
️️️️
Ф. Кардосо
56'
50'
Желтая карточка
Н. Золотич
45'
+5
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Эванилсон
25'
Замена
А. Тайра
️️️️
Нето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Нето
ЦП
16
Бени
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-2-3-2
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
3
Пепе
46
Эустакиу
8
Урибе
13
Галено
10
Франку
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
3-2-2-2-1
33
44
Золотич
31
15
Варела
13
15
Лелу
6
Нето
16
Бени
77
Годвин
7
Сома
27
Кардосо
9
Тареми
6
Карму
6
Карму
9
Тареми
10
Франку
8
Груйич
8
Груйич
10
Франку
15
Кардосо
27
Верон
27
Верон
15
Кардосо
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
46
Эустакиу
3
Намасо
3
Намасо
46
Эустакиу
15
Варела
30
30
15
Варела
6
Нето
6
Тайра
6
Тайра
6
Нето
44
Золотич
18
18
44
Золотич
27
Кардосо
9
Мартинс
9
Мартинс
27
Кардосо
77
Годвин
90
Клейтон
90
Клейтон
77
Годвин
Остались в запасе
Порту
Каза Пиа
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Порту - Каза Пиа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
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