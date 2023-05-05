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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Портимоненси
Каза Пиа - Портимоненси: обзор матча 05 мая 2023
Каза Пиа
05.05.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
68'
Л. Соарес
90+5'
B. Rochez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Портимоненси
Желтая карточка
Л. Лелу
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
B. Rochez
87'
Замена
R. Matos
️️️️
Маурисио
87'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Карлиньос
Замена
D. Poloni
️️️️
Л. Соарес
81'
80'
Замена
С. Консейсау
️️️️
Ф. Муфи
80'
Замена
B. Rochez
️️️️
В. Жуниор
Замена
Д. Пинту
️️️️
С. Годвин
77'
Замена
J. Nunes
️️️️
Ф. Варела
77'
ГОЛ! 1:0!
Л. Соарес
Пас отдал
Л. Лелу
68'
65'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Р. Гомеш
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Р. Мартинс
65'
Замена
А. Тайра
️️️️
Бени
65'
Желтая карточка
Л. Соарес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
8
Маурисио
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
35
Bryan Rochez
ЦФ
3-3-2-2
33
15
Лелу
15
Варела
13
42
Соарес
16
Бени
6
Нето
77
Годвин
7
Сома
18
9
Мартинс
3-3-3
23
Накамура
5
Парк
44
Релваш
11
Карлиньос
18
Муфи
8
Маурисио
43
Торнич
93
Жуниор
11
Гонсалес
70
Гомеш
15
Варела
30
30
15
Варела
42
Соарес
31
31
42
Соарес
77
Годвин
8
Пинту
8
Пинту
77
Годвин
16
Бени
6
Тайра
6
Тайра
16
Бени
9
Мартинс
27
Кардосо
27
Кардосо
9
Мартинс
18
Муфи
35
Консейсау
35
Консейсау
18
Муфи
11
Карлиньос
20
Эштрела
20
Эштрела
11
Карлиньос
8
Маурисио
17
17
8
Маурисио
70
Гомеш
99
Кариелло
99
Кариелло
70
Гомеш
93
Жуниор
35
35
93
Жуниор
Остались в запасе
Каза Пиа
Портимоненси
1
Lucas Paes
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
90
Клейтон
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
1
Матеус Ногейра
ВР
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
90
Клейтон
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Каза Пиа - Портимоненси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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