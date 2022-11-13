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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Шавиш
Каза Пиа - Шавиш: обзор матча 13 ноября 2022
Каза Пиа
13.11.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 2
Завершен
Шавиш
28'
J. Nunes
83'
Э. Эрнандес
90+1'
С. Витория (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Шавиш
Желтая карточка
L. Bolgado
90'
+4
90'
+4
Замена
E. Borges
️️️️
Ж. Мендеш
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Витория
Желтая карточка
А. Тайра
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Бенни
Замена
D. Poloni
️️️️
С. Годвин
82'
80'
Замена
Н. Обиора
️️️️
С. Круз
80'
Замена
P.
️️️️
Ж. Тейшейра
Замена
C. Antoine
️️️️
Р. Мартинс
68'
Замена
Кука
️️️️
Я. Брайс
67'
66'
Замена
Эуллер
️️️️
И. Абасс
66'
Замена
Бенни
️️️️
Л. Сингх
Замена
Р. Бару
️️️️
Нето
61'
Замена
А. Тайра
️️️️
Д. Пинту
61'
Желтая карточка
Л. Лелу
45'
+1
Желтая карточка
С. Годвин
37'
31'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
ГОЛ! 1:0!
J. Nunes
Пас отдал
Д. Пинту
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Нето
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
7
Carnejy Antoine
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
24
Eduardo Borges
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Бенни
ЦП
19
Хонни Арриба
ПВ
9
Patrick
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
4-4-1-1
33
15
Лелу
13
30
4
42
Соарес
88
Брайс
8
Пинту
6
Нето
77
Годвин
9
Мартинс
4-3-2-1
28
Витор
77
Коррейя
19
Витория
26
Понк
57
Круз
21
Гима
18
Тейшейра
10
Мендеш
11
Сингх
7
Абасс
23
Эрнандес
77
Годвин
31
31
77
Годвин
8
Пинту
6
Тайра
6
Тайра
8
Пинту
6
Нето
28
Бару
28
Бару
6
Нето
9
Мартинс
7
7
9
Мартинс
88
Брайс
13
Кука
13
Кука
88
Брайс
10
Мендеш
24
24
10
Мендеш
57
Круз
40
Обиора
40
Обиора
57
Круз
11
Сингх
7
Бенни
7
Бенни
11
Сингх
18
Тейшейра
9
9
18
Тейшейра
7
Абасс
16
Эуллер
16
Эуллер
7
Абасс
Остались в запасе
Каза Пиа
Шавиш
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ПВ
23
Жуниньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ПВ
23
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Каза Пиа - Шавиш
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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