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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Каза Пиа
Боавишта - Каза Пиа: обзор матча 14 февраля 2023
Боавишта
14.02.2023, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 0
Завершен
Каза Пиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Каза Пиа
Замена
М. Тавареш
️️️️
Б. Лоуреншу
90'
+1
Замена
И. Вукотич
️️️️
Р. Мангаш
90'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
87'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Ю. Нжийе
79'
77'
Замена
Р. Бару
️️️️
Куни
Замена
К. Горре
️️️️
С. Агра
71'
Вторая желтая
С. Перес
65'
64'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
59'
Замена
Кука
️️️️
Нето
59'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Д. Пинту
46'
Замена
Бени
️️️️
А. Тайра
45'
+2
Желтая карточка
А. Тайра
Желтая карточка
С. Перес
30'
29'
Желтая карточка
Д. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
10
Куни
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
16
Бени
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
7
Мангаш
79
Малхейру
42
Макута
24
Перес
10
Нжийе
17
Лоуреншу
7
Агра
4-4-1-1
33
15
Варела
31
4
44
Золотич
6
Тайра
6
Нето
8
Пинту
42
Соарес
10
Куни
9
Мартинс
7
Мангаш
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Мангаш
7
Агра
11
Горре
11
Горре
7
Агра
17
Лоуреншу
59
Тавареш
59
Тавареш
17
Лоуреншу
10
Нжийе
9
Боженик
9
Боженик
10
Нжийе
6
Тайра
16
Бени
16
Бени
6
Тайра
10
Куни
28
Бару
28
Бару
10
Куни
8
Пинту
7
Сома
7
Сома
8
Пинту
6
Нето
13
Кука
13
Кука
6
Нето
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
Остались в запасе
Боавишта
Каза Пиа
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Боавишта - Каза Пиа
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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