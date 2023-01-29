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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Санта-Клара
Каза Пиа - Санта-Клара: обзор матча 29 января 2023
Каза Пиа
29.01.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
75'
Ю. Сома
90+4'
Клейтон
82'
Г. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Санта-Клара
90'
+8
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
V. Fernandes
️️️️
Л. Соарес
90'
+7
Замена
Д. Пинту
️️️️
С. Годвин
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Баби
ГОЛ! 2:1!
Клейтон
Пас отдал
Ю. Сома
90'
+4
90'
+4
Замена
K. Misao
️️️️
Адриано
90'
+3
Желтая карточка
Адриано
83'
Замена
М. Баби
️️️️
К. Тагава
83'
Замена
Б. Алмейда
️️️️
C.
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Силва
Желтая карточка
Р. Бару
78'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сома
75'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
72'
70'
Желтая карточка
В. Бобсин
68'
Замена
Рилдо
️️️️
Аллано
Замена
Ю. Сома
️️️️
Куни
62'
Замена
Р. Бару
️️️️
Кука
62'
Желтая карточка
Л. Соарес
42'
Желтая карточка
Р. Мартинс
35'
Желтая карточка
Куни
13'
Желтая карточка
С. Годвин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
10
Куни
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
16
Бени
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Санта-Клара
32
МТ
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
4-2-2-2
33
44
Золотич
15
Варела
31
30
42
Соарес
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
13
Кука
9
Мартинс
4-2-1-1-2
12
Батиста
2
Калила
16
Итало
23
Энрике
3
Боатенг
20
Адриано
8
Бобсин
10
2
Аллано
11
Тагава
11
Силва
42
Соарес
13
13
42
Соарес
77
Годвин
8
Пинту
8
Пинту
77
Годвин
13
Кука
28
Бару
28
Бару
13
Кука
10
Куни
7
Сома
7
Сома
10
Куни
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
20
Адриано
6
6
20
Адриано
2
Аллано
37
Рилдо
37
Рилдо
2
Аллано
10
8
Алмейда
8
Алмейда
10
11
Тагава
17
Баби
17
Баби
11
Тагава
Остались в запасе
Каза Пиа
Санта-Клара
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
16
Бени
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
32
МТ
ЛЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
16
Бени
ЦП
Остались в запасе
32
МТ
ЛЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Каза Пиа - Санта-Клара
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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