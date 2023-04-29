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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Каза Пиа
Шавиш - Каза Пиа: обзор матча 29 апреля 2023
Шавиш
29.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Каза Пиа
42'
С. Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Каза Пиа
Желтая карточка
Ж. Педру
87'
Замена
С. Сарр
️️️️
Ж. Тейшейра
87'
86'
Замена
D. Poloni
️️️️
Ю. Сома
81'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Ф. Кардосо
73'
Желтая карточка
Нето
71'
Замена
Клейтон
️️️️
Л. Соарес
71'
Замена
А. Тайра
️️️️
Бени
Замена
N. Obiora
️️️️
Ж. Мендеш
69'
Замена
Бенни
️️️️
Жуниньо
69'
66'
Желтая карточка
Ю. Сома
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Эуллер
59'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
С. Витория
59'
50'
Желтая карточка
С. Годвин
ГОЛ! 1:0!
С. Витория
Пас отдал
Ж. Тейшейра
42'
Желтая карточка
С. Витория
33'
21'
Желтая карточка
Бени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
16
Эуллер
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
40
Nwankwo Obiora
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
13
Кука
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-2-3-2
28
Витор
20
Монте
26
Понк
19
Витория
5
Ланга
16
Эуллер
8
Педру
10
Мендеш
18
Тейшейра
7
Абасс
23
Жуниньо
3-3-2-2
33
15
Варела
30
15
Лелу
42
Соарес
16
Бени
6
Нето
7
Сома
77
Годвин
18
27
Кардосо
19
Витория
77
Коррейя
77
Коррейя
19
Витория
18
Тейшейра
6
Сарр
6
Сарр
18
Тейшейра
10
Мендеш
40
40
10
Мендеш
23
Жуниньо
7
Бенни
7
Бенни
23
Жуниньо
16
Эуллер
23
Эрнандес
23
Эрнандес
16
Эуллер
7
Сома
31
31
7
Сома
16
Бени
6
Тайра
6
Тайра
16
Бени
27
Кардосо
8
Пинту
8
Пинту
27
Кардосо
42
Соарес
90
Клейтон
90
Клейтон
42
Соарес
Остались в запасе
Шавиш
Каза Пиа
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
99
Жо
ЦФ
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
99
Жо
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Шавиш - Каза Пиа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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