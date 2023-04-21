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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Брага
Каза Пиа - Брага: обзор матча 21 апреля 2023
Каза Пиа
21.04.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Брага
54'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Брага
Желтая карточка
С. Годвин
90'
+3
87'
Желтая карточка
В. Тормена
80'
Замена
А. Джало
️️️️
Брума
80'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Орта
Замена
Клейтон
️️️️
Ф. Варела
78'
Замена
Кука
️️️️
Нето
78'
73'
Желтая карточка
Р. Орта
72'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
72'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Медейрос
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Ю. Сома
62'
Замена
Л. Соарес
️️️️
D. Poloni
62'
Замена
Бени
️️️️
А. Тайра
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
А. Руис
Желтая карточка
Р. Мартинс
53'
Желтая карточка
Нето
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Нето
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
42
Лукас Соарес
ЦП
16
Бени
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
3-2-2-2-1
33
15
Варела
44
Золотич
31
15
Лелу
30
6
Нето
6
Тайра
7
Сома
77
Годвин
9
Мартинс
4-2-2-2
1
Матеус
2
Гомес
3
Тормена
4
Ниакате
26
Борха
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
77
Брума
45
Медейрос
9
Руис
31
42
Соарес
42
Соарес
31
6
Тайра
16
Бени
16
Бени
6
Тайра
15
Варела
90
Клейтон
90
Клейтон
15
Варела
6
Нето
13
Кука
13
Кука
6
Нето
7
Сома
27
Кардосо
27
Кардосо
7
Сома
6
Орта
10
Рачич
10
Рачич
6
Орта
45
Медейрос
21
Пицци
21
Пицци
45
Медейрос
77
Брума
25
Джало
25
Джало
77
Брума
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
Остались в запасе
Каза Пиа
Брага
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Каза Пиа - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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