Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стилян Петров - статистика

Завершил карьеру
5 июля 1979 (47)
#19 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Болгария
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
27
4
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Арсенал
3 : 0
24.03.2012
Астон Вилла
1' - 90'
13'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.03.2012
Фулхэм
1' - 90'
66'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
03.03.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0 : 1
12.02.2012
Манчестер Сити
1' - 90'
62'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.02.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
01.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.01.2012
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 2
02.01.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Челси
1 : 3
31.12.2011
Астон Вилла
1' - 90'
82'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сток Сити
0 : 0
26.12.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.12.2011
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 2
18.12.2011
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1 : 2
10.12.2011
Астон Вилла
1' - 90'
39'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
0 : 1
03.12.2011
Манчестер Юнайтед
57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2011
Астон Вилла
1' - 90'
84'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
3 : 2
05.11.2011
Норвич Сити
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сандерленд
2 : 2
29.10.2011
Астон Вилла
1' - 90'
20'
85'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
22.10.2011
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4 : 1
15.10.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Астон Вилла
2 : 0
01.10.2011
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
25.09.2011
Астон Вилла
1' - 90'
71'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
17.09.2011
Ньюкасл
1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
10.09.2011
Астон Вилла
1' - 90'
63'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.08.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
3 : 1
20.08.2011
Блэкберн
1' - 90'
80'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Фулхэм
0 : 0
13.08.2011
Астон Вилла
1' - 89'
82'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
41
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+