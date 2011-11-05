Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 05 ноября 2011
Астон Вилла
05.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Норвич Сити
30'
Д. Бент
48'
Г. Агбонлахор
61'
Д. Бент
25'
Э. Пилкингтон
77'
С. Морисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
+1
Желтая карточка
Г. Холт
ГОЛ! 3:2!
С. Морисон
Пас отдал
Г. Холт
Замена
С. Джексон
️️️️
В. Хулахан
Замена
С. Айрленд
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
Замена
Д. Дженас
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Фокс
️️️️
Э. Беннетт
ГОЛ! 3:1!
Д. Бент
Пас отдал
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:1!
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Э. Крофтс
Желтая карточка
Л. Барнетт
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
В. Хулахан
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 0:1!
Э. Пилкингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
21
Хаттон
22
Данн
28
Н'Зогбиа
19
Петров
17
Херд
11
Агбонлахор
19
Хески
10
Бент
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
25
Барнетт
16
Мартин
23
Тирней
17
Беннетт
13
Пилкингтон
4
Джонсон
14
Хулахан
20
Морисон
27
Холт
19
Петров
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Петров
19
Хески
16
Дженас
16
Дженас
19
Хески
4
Джонсон
48
Крофтс
48
Крофтс
4
Джонсон
17
Беннетт
15
Фокс
15
Фокс
17
Беннетт
14
Хулахан
11
Джексон
11
Джексон
14
Хулахан
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Алекс Маклиш
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Норвич Сити
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+