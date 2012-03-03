Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 03 марта 2012
Блэкберн
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
85'
Д. Данн
24'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
+1
Замена
А. Вайманн
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:1!
Д. Данн
Пас отдал
Б. Орр
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Херд
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
М. Ольссон
️️️️
Р. Петрович
Замена
Д. Данн
️️️️
М. Формика
ГОЛ! 0:1!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
К. Куэльяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Грант Хэнли
ЛЗ
16
Брэдли Орр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
АП
33
Мауро Формика
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Стилян Петров
ПП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛФ
7
Стивен Айрленд
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Робинсон
4
Хэнли
16
Орр
24
Данн
13
Ольссон
3
Петрович
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
33
Формика
30
Хойлетт
24
Айегбени
4-3-3
24
Гивен
21
Хаттон
3
Куэльяр
3
Уорнок
39
Коллинс
19
Петров
17
Херд
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
33
Формика
17
Данн
17
Данн
33
Формика
3
Петрович
29
Ольссон
29
Ольссон
3
Петрович
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
17
Херд
20
Гарднер
20
Гарднер
17
Херд
11
Олбрайтон
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+