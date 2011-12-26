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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2011
Сток Сити
26.12.2011, понедельник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Вудгейт
Замена
Р. Делап
️️️️
У. Паласиос
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
29
Соренсен
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
39
Вудгейт
5
Шоттон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
8
Паласиос
19
Уолтерс
9
Джонс
3-2-3-2
1
Гьюзан
22
Данн
39
Коллинс
26
Кларк
3
Куэльяр
3
Уорнок
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
39
Вудгейт
7
Пеннант
7
Пеннант
39
Вудгейт
8
Паласиос
5
Делап
5
Делап
8
Паласиос
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
29
Энди Маршалл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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