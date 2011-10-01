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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 01 октября 2011
Астон Вилла
01.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
36'
Г. Агбонлахор
62'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Замена
А. Вайманн
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
К. Сэммон
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Д. Бент
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 2:0!
Д. Бент
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Хески
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Б. Беннэн
20'
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
21
Хаттон
22
Данн
7
Айрленд
19
Петров
18
Делф
10
Беннэн
10
Бент
11
Агбонлахор
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
3
Фигероа
5
Колдуэлл
17
Бойс
15
ван Анхолт
11
Мозес
17
Диаме
26
Уотсон
16
МакКарти
9
Ди Санто
10
Бент
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Бент
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Агбонлахор
7
Айрленд
19
Хески
19
Хески
7
Айрленд
17
Диаме
15
Мэлони
15
Мэлони
17
Диаме
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
16
МакКарти
19
Сэммон
19
Сэммон
16
МакКарти
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Алекс Маклиш
43
Крис Киркленд
ВР
24
Писку
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
24
Писку
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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