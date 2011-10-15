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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 15 октября 2011
Манчестер Сити
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
28'
М. Балотелли
47'
А. Джонсон
52'
В. Компани
71'
Д. Милнер
65'
С. Уорнок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Б. Беннэн
Замена
О. Харгривз
️️️️
А. Джонсон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 4:1!
Д. Милнер
Пас отдал
Г. Бэрри
Замена
К. Туре
️️️️
М. Ричардс
Замена
Д. Сильва
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 3:1!
С. Уорнок
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Э. Хески
Травма
М. Ричардс
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 3:0!
В. Компани
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
А. Джонсон
Пас отдал
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Адам Джонсон
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
19
Эмил Хески
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Оуэн Харгривз
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
18
Бэрри
34
Де Йонг
42
Туре
20
Милнер
11
Джонсон
45
Балотелли
4-2-3-1
24
Гивен
21
Хаттон
22
Данн
26
Кларк
3
Уорнок
19
Петров
18
Делф
19
Хески
7
Айрленд
11
Агбонлахор
10
Бент
11
Джонсон
20
Харгривз
20
Харгривз
11
Джонсон
4
Ричардс
2
Туре
2
Туре
4
Ричардс
42
Туре
21
Сильва
21
Сильва
42
Туре
19
Хески
10
Беннэн
10
Беннэн
19
Хески
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
18
Делф
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Делф
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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