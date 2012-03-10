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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 10 марта 2012
Астон Вилла
10.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
90+3'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
+3
Замена
Г. Гарднер
️️️️
С. Петров
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Херд
Желтая карточка
К. Херд
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Б. Руис
️️️️
Э. Джонсон
Желтая карточка
С. Петров
Замена
М. Диарра
️️️️
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
19
Стилян Петров
ПП
11
Марк Олбрайтон
ПП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛФ
7
Стивен Айрленд
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
39
Коллинс
3
Уорнок
3
Куэльяр
21
Хаттон
19
Петров
17
Херд
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
11
Агбонлахор
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
14
Сендерос
4
Хангеланд
6
Риисе
16
Дафф
13
Мерфи
8
Дембеле
2
Демпси
17
Джонсон
88
Погребняк
17
Херд
10
Беннэн
10
Беннэн
17
Херд
19
Петров
20
Гарднер
20
Гарднер
19
Петров
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
13
Мерфи
9
Диарра
9
Диарра
13
Мерфи
17
Джонсон
22
Руис
22
Руис
17
Джонсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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