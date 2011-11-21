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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 21 ноября 2011
Тоттенхэм
21.11.2011, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
13'
Э. Адебайор
38'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
Сандро
️️️️
Л. Модрич
Замена
Ф. Делф
️️️️
К. Херд
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Куэльяр
Желтая карточка
К. Херд
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Бэйл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
17
Крис Херд
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
21
Алан Хаттон
ПП
19
Эмил Хески
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Сандро
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
18
Бэйл
8
Паркер
10
Модрич
12
Леннон
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
4-3-3
24
Гивен
3
Куэльяр
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
21
Хаттон
19
Петров
17
Херд
11
Агбонлахор
10
Бент
19
Хески
10
Модрич
30
Сандро
30
Сандро
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
17
Херд
18
Делф
18
Делф
17
Херд
3
Куэльяр
10
Беннэн
10
Беннэн
3
Куэльяр
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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