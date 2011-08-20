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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Блэкберн
Астон Вилла - Блэкберн: обзор матча 20 августа 2011
Астон Вилла
20.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
12'
Г. Агбонлахор
25'
Э. Хески
68'
Д. Бент
52'
М. Гамст Педерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Блэкберн
Желтая карточка
С. Петров
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Робертс
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 3:1!
Д. Бент
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Ф. Делф
Замена
К. Кларк
️️️️
Л. Янг
Желтая карточка
Э. Хески
ГОЛ! 2:1!
М. Гамст Педерсен
Пас отдал
Д. Хойлетт
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:0!
Э. Хески
Пас отдал
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Д. Бент
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
32
Бруно Рибейро
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
36
Янг
28
Н'Зогбиа
19
Петров
18
Делф
11
Агбонлахор
19
Хески
10
Бент
4-4-2
17
Робинсон
2
Сальгадо
17
Нельсен
13
Ольссон
4
Хэнли
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
17
Данн
30
Хойлетт
33
Робертс
25
Гудвилли
36
Янг
26
Кларк
26
Кларк
36
Янг
19
Хески
10
Беннэн
10
Беннэн
19
Хески
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
8
Педерсен
3
Петрович
3
Петрович
8
Педерсен
33
Робертс
33
Формика
33
Формика
33
Робертс
Остались в запасе
Астон Вилла
Блэкберн
1
Брэд Гьюзан
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
32
Бруно Рибейро
ЦЗ
31
Марк Банн
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
32
Бруно Рибейро
ЦЗ
31
Марк Банн
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Астон Вилла - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вилла Парк
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