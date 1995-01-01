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    Бруно Рибейро

    #32 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Рибейро
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 171
    Вес 67
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