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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 12 февраля 2012
Астон Вилла
12.02.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
66'
Д. Лескотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
Р. Данн
+3
+1
Замена
М. Ричардс
️️️️
Д. Сильва
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Замена
С. Насри
️️️️
А. Джонсон
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Р. Данн
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
Г. Бэрри
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Стилян Петров
ПП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЛФ
7
Робби Кин
ЦФ
19
Эмил Хески
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
39
Коллинс
22
Данн
3
Куэльяр
21
Хаттон
19
Петров
20
Гарднер
11
Олбрайтон
10
Бент
7
Кин
19
Хески
4-4-1-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
34
Де Йонг
18
Бэрри
20
Милнер
11
Джонсон
21
Сильва
10
Агуэро
22
Данн
17
Бэйкер
17
Бэйкер
22
Данн
11
Олбрайтон
7
Айрленд
7
Айрленд
11
Олбрайтон
19
Хески
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
19
Хески
21
Сильва
4
Ричардс
4
Ричардс
21
Сильва
11
Джонсон
14
Насри
14
Насри
11
Джонсон
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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