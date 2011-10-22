Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 22 октября 2011
Астон Вилла
22.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
23'
Д. Бент (П)
45'
Й. Ольссон
57'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Ш. Гивен
Замена
Э. Хески
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 1:2!
П. Шарнер
Пас отдал
К. Брант
ГОЛ! 1:1!
Й. Ольссон
Пас отдал
К. Брант
Замена
К. Куэльяр
️️️️
А. Хаттон
Красная карточка
К. Херд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бент
Желтая карточка
Б. Джонс
18'
Замена
С. Тчои
️️️️
Ш. Лонг
Желтая карточка
А. Хаттон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
21
Хаттон
28
Н'Зогбиа
19
Петров
17
Херд
10
Беннэн
11
Агбонлахор
10
Бент
3-2-3-2
12
Фостер
36
Маколи
13
Ольссон
2
Джонс
18
Рид
20
Шарнер
21
Мулумбу
11
Брант
7
Томас
27
Одемвингие
7
Лонг
21
Хаттон
3
Куэльяр
3
Куэльяр
21
Хаттон
10
Беннэн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
19
Хески
19
Хески
28
Н'Зогбиа
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Моррисон
21
Мулумбу
7
Лонг
22
Тчои
22
Тчои
7
Лонг
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Вест Бромвич
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+