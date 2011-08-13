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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 13 августа 2011
Фулхэм
13.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Замена
К. Кларк
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
М. Дембеле
Замена
М. Дембеле
️️️️
Б. Замора
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Э. Хески
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
14
Сендерос
3
Хьюз
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
16
Дафф
25
Замора
17
Джонсон
4-3-3
24
Гивен
36
Янг
39
Коллинс
22
Данн
3
Уорнок
28
Н'Зогбиа
18
Делф
19
Петров
10
Бент
11
Агбонлахор
19
Хески
25
Замора
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Замора
19
Петров
26
Кларк
26
Кларк
19
Петров
28
Н'Зогбиа
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Жан Макун
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Жан Макун
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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