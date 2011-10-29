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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 29 октября 2011
Сандерленд
29.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
38'
К. Уикхэм
89'
С. Сессеньон
20'
С. Петров
85'
Р. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 2:2!
С. Сессеньон
Пас отдал
С. Ларссон
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 1:2!
Р. Данн
Пас отдал
С. Петров
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. Воган
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
К. Вествуд
️️️️
С. Миньоле
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
С. Сессеньон
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. О'Ши
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Петров
Пас отдал
А. Хаттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
15
Ричардсон
30
Браун
16
О'Ши
6
Тернер
8
Воган
7
Ларссон
29
Сессеньон
4
Коулбэк
13
Уикхэм
32
Бендтнер
4-3-3
24
Гивен
21
Хаттон
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
28
Н'Зогбиа
17
Херд
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
10
Бент
22
Миньоле
27
Вествуд
27
Вествуд
22
Миньоле
16
О'Ши
27
Бардсли
27
Бардсли
16
О'Ши
8
Воган
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Воган
28
Н'Зогбиа
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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