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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 02 января 2012
Астон Вилла
02.01.2012, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
4'
Н. Дайер
47'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
Желтая карточка
М. Ворм
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Кларк
Замена
С. Синклейр
️️️️
Н. Дайер
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Айрленд
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Орланди
Желтая карточка
А. Орланди
Замена
А. Хаттон
️️️️
К. Куэльяр
ГОЛ! 0:2!
У. Раутледж
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
К. Агустьен
18'
Желтая карточка
С. Колкер
ГОЛ! 0:1!
Н. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
3-2-3-2
1
Гьюзан
39
Коллинс
3
Куэльяр
26
Кларк
3
Уорнок
22
Данн
7
Айрленд
19
Петров
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
10
Бент
3-4-1-2
13
Ворм
5
Уилльямс
22
Ранхель
29
Колкер
8
Орланди
15
Агустьен
7
Бриттон
3
Тэйлор
15
Раутледж
12
Дайер
12
Грэм
3
Куэльяр
21
Хаттон
21
Хаттон
3
Куэльяр
26
Кларк
10
Беннэн
10
Беннэн
26
Кларк
7
Айрленд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Айрленд
8
Орланди
7
Аллен
7
Аллен
8
Орланди
12
Дайер
7
Синклейр
7
Синклейр
12
Дайер
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
29
Энди Маршалл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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