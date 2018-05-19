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Начо Жиль
Статистика
Начо Жиль - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1995 (31), Валенсия
#33 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
9
0
0
1
0
Валенсия
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
19.05.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
06.05.2018
Хетафе
1' - 71'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 84'
35'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
65' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2 : 1
05.03.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
20.01.2018
Валенсия
1' - 57'
5'
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
1 : 2
13.01.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 1
06.01.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
0 : 1
23.12.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
2 : 1
16.12.2017
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
09.12.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
03.12.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
1 : 1
26.11.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3 : 0
04.11.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 2
28.10.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
4 : 0
21.10.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 6
15.10.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
3 : 2
01.10.2017
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал
2 : 2
27.08.2017
Валенсия
83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2017
Лас-Пальмас
73' - 90'
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