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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 23 декабря 2017
Валенсия
23.12.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
24'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Желтая карточка
М. Монтойя
90'
+2
83'
Вторая желтая
М. Тригерос
Желтая карточка
Нето
82'
Желтая карточка
Г. Паулиста
81'
62'
Желтая карточка
А. Рукавина
Вторая желтая
С. Дзадза
60'
Желтая карточка
С. Дзадза
58'
54'
Желтая карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
Д. Парехо
45'
39'
Желтая карточка
А. Гонсалес
27'
Желтая карточка
П. Форнальс
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
П. Форнальс
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
4-2-2-2
33
Нето
3
Латорре
3
Паулиста
24
Гарай
33
Монтойя
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
8
Перейра
11
Дзадза
19
Родриго
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
2
Рукавина
27
Гонсалес
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
94
Бакамбу
70
Бакка
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
6
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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