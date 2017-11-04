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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леганес
Валенсия - Леганес: обзор матча 04 ноября 2017
Валенсия
04.11.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
14'
Д. Парехо
71'
Родриго
82'
С. Мина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леганес
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
+1
84'
Желтая карточка
К. Бове
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Мина
82'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
А. Перейра
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
14'
13'
Желтая карточка
Э. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
18
Габриэл
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
24
Мурильо
33
Монтойя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
4-5-1
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
6
Муньос
15
Рико
8
Шимановски
18
Габриэл
5
Брашанац
14
Эрасо
39
Моран
12
Бове
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Валенсия - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
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