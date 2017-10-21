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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 21 октября 2017
Валенсия
21.10.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
43'
Г. Гедеш
51'
С. Дзадза
85'
С. Мина
90+2'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
ГОЛ! 4:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Парехо
88'
ГОЛ! 3:0!
С. Мина
85'
Желтая карточка
С. Дзадза
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Родриго
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Родриго
43'
37'
Желтая карточка
С. Корчиа
27'
Желтая карточка
Г. Писсаро
14'
Желтая карточка
К. Лангле
9'
Желтая карточка
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Мурильо
33
Монтойя
19
Кондогбиа
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
19
Родриго
11
Дзадза
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
25
Меркадо
24
Кьер
2
Лангле
16
Навас
18
Эскудеро
11
Банега
19
Писсаро
20
Васкес
3
Нолито
10
Муриэль
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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